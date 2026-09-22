ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электрооборудования в условиях нестабильного электропитания. Эта модель имеет тип ИБП - линейно-интерактивный и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить устройство в офисном или домашнем пространстве. Основные характеристики этой модели включают полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 950 Вт, что идеально подходит для защиты компьютерной техники, сетевого оборудования и другой электроники от внезапных перебоев в подаче электроэнергии. ИБП ExeGate обеспечивает эффективное переключение на батарею всего за 6 мс и поддерживает работу при полной нагрузке до 1 минуты. При этом устройство поддерживает корректную работу при входных напряжениях в диапазоне от 145 В до 290 В. Данный источник бесперебойного питания оснащен евро розетками типа CEE 7 и C13, что обеспечивает гибкость подключения различных устройств. Для энергоснабжения используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долговечность и стабильную работу. Вес ИБП составляет 10,2 кг, что делает его достаточно мобильным и несложным в установке. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду для подачи напряжения, что позволяет защитить нагрузки от перепадов и пиков напряжения. ExeGate - это идеальный выбор для тех, кто ищет сбалансированное решение по защите электрооборудования с высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитИБП Powercom WOW 700U 350Вт 700ВА черный
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-800.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293849RU...
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285507RUS...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.C13.RJ (EP285501RU...
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503R...
-
В наличииЦена 7 780 руб.1945 руб. в СплитИБП Powercom SPIDER SPD-850N
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА чер...
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитИБП Powercom SPIDER SPD-1000N
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.2SH.3C13 (EX292799RUS)