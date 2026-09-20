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ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) купить с доставкой в Москве
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ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)

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ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 1
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 2
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 3
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 4
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 5
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 6
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 7
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 8
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 9
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 10
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 11
ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 1
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 2
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 3
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 4
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 5
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 6
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 7
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 8
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 9
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 10
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 11
  • ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557249
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
309x92x202 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
4.9

Описание товара ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Импульс — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что обеспечивает компактность и удобство ее размещения. Среди ключевых характеристик этого ИБП можно выделить полную мощность в 800 В·А и активную мощность до 480 Вт, что делает его подходящим для питания широкого спектра оборудования. Устройство обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 6 мс, что позволяет избежать перебоев в работе подключенных устройств при отключении электроэнергии. ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 220 В до 240 В и использует модифицированную синусоиду для формы выходного напряжения. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных приборов в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Батарея свинцово-кислотного типа гарантирует надежную и продолжительную работу ИБП. Общий вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его легким и мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность в подключении различного оборудования. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству сборки, ИБП Импульс станет надежным защитником вашей техники от перебоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
309x92x202 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Импульс — это надежное и эффективное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что обеспечивает компактность и удобство ее размещения. Среди ключевых характеристик этого ИБП можно выделить полную мощность в 800 В·А и активную мощность до 480 Вт, что делает его подходящим для питания широкого спектра оборудования. Устройство обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 6 мс, что позволяет избежать перебоев в работе подключенных устройств при отключении электроэнергии. ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 220 В до 240 В и использует модифицированную синусоиду для формы выходного напряжения. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных приборов в течение 5 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Батарея свинцово-кислотного типа гарантирует надежную и продолжительную работу ИБП. Общий вес устройства составляет 4,9 кг, что делает его легким и мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает универсальность в подключении различного оборудования. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству сборки, ИБП Импульс станет надежным защитником вашей техники от перебоев в электросети.
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Отзывы


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