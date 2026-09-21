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Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702701
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса - ударопрочный и огнестойкий ABS-пластик
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x286x138 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х10
Вес, кг.
5.42

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Этот ИБП обладает мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 ВА, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или в малом офисе. С устройством Импульс у вас будет возможность подключить до четырех устройств, благодаря четырем розеткам с питанием от батареи. Переключение на резервное питание происходит всего за 7 миллисекунд, что обеспечивает надежную защиту оборудования от кратковременных перебоев в электроснабжении. ИБП Импульс имеет форм-фактор Tower и линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильной работе с минимальным уровнем искажения формы выходного напряжения, обеспеченного в виде модифицированной синусоиды. Поддерживается работа в однофазной сети, а диапазон входного напряжения составляет от 162 В до 290 В, что позволяет эффективно адаптироваться к нестабильному напряжению в сети. Тип батареи – свинцово-кислотный, что обеспечивает длительный срок службы и надежность работы устройства. Вес ИБП составляет 5,42 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в удобном для вас месте. ИБП Импульс – это надежное и доступное решение для защиты ваших ценных данных и техники от неожиданностей в электросети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс JS10102 600Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
материал корпуса - ударопрочный и огнестойкий ABS-пластик
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x286x138 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и сбоев в электросети. Этот ИБП обладает мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 ВА, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или в малом офисе. С устройством Импульс у вас будет возможность подключить до четырех устройств, благодаря четырем розеткам с питанием от батареи. Переключение на резервное питание происходит всего за 7 миллисекунд, что обеспечивает надежную защиту оборудования от кратковременных перебоев в электроснабжении. ИБП Импульс имеет форм-фактор Tower и линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильной работе с минимальным уровнем искажения формы выходного напряжения, обеспеченного в виде модифицированной синусоиды. Поддерживается работа в однофазной сети, а диапазон входного напряжения составляет от 162 В до 290 В, что позволяет эффективно адаптироваться к нестабильному напряжению в сети. Тип батареи – свинцово-кислотный, что обеспечивает длительный срок службы и надежность работы устройства. Вес ИБП составляет 5,42 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в удобном для вас месте. ИБП Импульс – это надежное и доступное решение для защиты ваших ценных данных и техники от неожиданностей в электросети.
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Отзывы


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