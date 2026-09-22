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ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729889
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
175x255x93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х14
Вес, кг.
5.6

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и отключений электроснабжения. Данный линейно-интерактивный ИБП создан для обеспечения стабильной работы оборудования в условиях нестабильного электропитания. Обладая активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, SMARTWATT способен удовлетворить потребности большинства домашних и офисных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его на полу или столе, занимая минимальное пространство. ИБП SMARTWATT оснащен модифицированной синусоидой напряжения, что делает его подходящим для питания чувствительных приборов. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность подключения к сети. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 295 В, что гарантирует бесперебойную работу при колебаниях напряжения в электросети. Литий-ионная батарея обеспечивает долговечность и надежность энергоснабжения. Система оборудована тремя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес ИБП составляет всего 5,4 кг, что упрощает его транспортировку и установку. Источник бесперебойного питания SMARTWATT — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и безопасность в работе своих устройств.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
литий-ионный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
175x255x93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и отключений электроснабжения. Данный линейно-интерактивный ИБП создан для обеспечения стабильной работы оборудования в условиях нестабильного электропитания. Обладая активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, SMARTWATT способен удовлетворить потребности большинства домашних и офисных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его на полу или столе, занимая минимальное пространство. ИБП SMARTWATT оснащен модифицированной синусоидой напряжения, что делает его подходящим для питания чувствительных приборов. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность подключения к сети. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 295 В, что гарантирует бесперебойную работу при колебаниях напряжения в электросети. Литий-ионная батарея обеспечивает долговечность и надежность энергоснабжения. Система оборудована тремя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес ИБП составляет всего 5,4 кг, что упрощает его транспортировку и установку. Источник бесперебойного питания SMARTWATT — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и безопасность в работе своих устройств.
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