ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и отключений электроснабжения. Данный линейно-интерактивный ИБП создан для обеспечения стабильной работы оборудования в условиях нестабильного электропитания. Обладая активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, SMARTWATT способен удовлетворить потребности большинства домашних и офисных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его на полу или столе, занимая минимальное пространство. ИБП SMARTWATT оснащен модифицированной синусоидой напряжения, что делает его подходящим для питания чувствительных приборов. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность подключения к сети. Диапазон входного напряжения составляет от 145 В до 295 В, что гарантирует бесперебойную работу при колебаниях напряжения в электросети. Литий-ионная батарея обеспечивает долговечность и надежность энергоснабжения. Система оборудована тремя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес ИБП составляет всего 5,4 кг, что упрощает его транспортировку и установку. Источник бесперебойного питания SMARTWATT — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и безопасность в работе своих устройств.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитИБП Powercom WOW-500U
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285495R...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT850EG
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитИБП Exegate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP212...
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1000.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285487R...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-1200.LED.AVR.2SH.3C13.USB (EX292794RU...
-
В наличииЦена 6 770 руб.1693 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT850EIG
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 850 Euro черный (403408)
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-650N черный
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитИБП CyberPower BU850E
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE 1000 1000/600 ВА/Вт