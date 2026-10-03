ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Выделяясь своими характеристиками и функциональностью, данный ИБП идеально подходит для использования в дома и в офисе. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его активная мощность в 300 Вт и полная мощность в 500 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Несмотря на компактность, вес ИБП составляет всего 4,8 кг, что делает его удобным для размещения в любом пространстве. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает стабильную работу и защиту ваших устройств от перепадов напряжения и других электрических аномалий. Благодаря наличию модифицированной синусоиды в форме напряжения, устройство гарантирует корректное функционирование большинства бытовых и офисных приборов. Для удобства подключения приборов предусмотрены 4 розетки с питанием от батареи. Ippon также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая многоплановую защиту данных и соединений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование на перебои в сети. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные. Это делает Ippon надежным выбором для тех, кто ценит безопасность и защиту своих электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA
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