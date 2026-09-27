ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-1200AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в универсальном форм-факторе Rack/Tower, идеально подходит как для серверных стоек, так и для настольного использования. С общей мощностью 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен обеспечить надежное питание ваших приборов в критические моменты. Устройство оснащено шестью розетками, четыре из которых питаются от встроенной батареи. Это позволяет выбрать оптимальную конфигурацию подключения для ваших нужд. ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных и устройств от непредвиденных скачков напряжения и других сбоев. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от перенапряжений. С весом 13,4 кг и компактным дизайном, этот источник бесперебойного питания сочетает в себе эффективность и удобство управления. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное подключение резервного питания при проблемах в сети. ИБП генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды и поддерживает работу в однофазных электрических системах. Это устройство от Powercom предоставляет надежную защиту и стабильное питание для ваших офисных и домашних устройств, обеспечивая спокойствие и безопасность при любых нестабильностях электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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