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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI

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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI
3 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х13
Вес, кг.
3.9

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI

Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower обеспечивают надежную защиту электроники и поддержание их работоспособности в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее удобной для установки в различных условиях. При весе всего 3,8 кг устройство предлагает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что достаточно для подключения нескольких устройств одновременно. В случае перебоя с электропитанием ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, обеспечивая бесперебойную работу подключенной техники. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду напряжения и рассчитано на работу при минимальном входном напряжении в 160 В, что делает его подходящим выбором для защиты от пониженного напряжения в электросети. ИБП CyberPower также предлагает защиту локальной сети, что особенно актуально для офисного оборудования и домашних сетей. При полной нагрузке, ИБП способен поддерживать устройства в рабочем состоянии в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения систем. Это надежное решение для защиты техники от сбоев в электроснабжении, подходящее как для домашних, так и для офисных условий, от бренда CyberPower, известного своим качеством и надежностью.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower обеспечивают надежную защиту электроники и поддержание их работоспособности в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее удобной для установки в различных условиях. При весе всего 3,8 кг устройство предлагает активную мощность в 360 Вт и полную мощность в 675 В·А. ИБП оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что достаточно для подключения нескольких устройств одновременно. В случае перебоя с электропитанием ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, обеспечивая бесперебойную работу подключенной техники. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду напряжения и рассчитано на работу при минимальном входном напряжении в 160 В, что делает его подходящим выбором для защиты от пониженного напряжения в электросети. ИБП CyberPower также предлагает защиту локальной сети, что особенно актуально для офисного оборудования и домашних сетей. При полной нагрузке, ИБП способен поддерживать устройства в рабочем состоянии в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и выключения систем. Это надежное решение для защиты техники от сбоев в электроснабжении, подходящее как для домашних, так и для офисных условий, от бренда CyberPower, известного своим качеством и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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