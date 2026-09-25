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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726715
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
280x95x140 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.8

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способна обеспечить активную мощность до 480 Вт и полную мощность в 800 В·А. Устройство оснащено одной фазой и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что гарантирует почти мгновенное реагирование на потерю напряжения в сети. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или перехода на резервное питание. ИБП ExeGate разработан для работы в диапазоне входного напряжения от 167 В до 290 В, что позволяет эффективно функционировать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и легкость замены при необходимости. Устройство весит 4,6 кг и оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных приборов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный источник бесперебойного питания для дома или офиса.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
280x95x140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способна обеспечить активную мощность до 480 Вт и полную мощность в 800 В·А. Устройство оснащено одной фазой и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что гарантирует почти мгновенное реагирование на потерю напряжения в сети. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или перехода на резервное питание. ИБП ExeGate разработан для работы в диапазоне входного напряжения от 167 В до 290 В, что позволяет эффективно функционировать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и легкость замены при необходимости. Устройство весит 4,6 кг и оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных приборов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный источник бесперебойного питания для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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