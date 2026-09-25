ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower способна обеспечить активную мощность до 480 Вт и полную мощность в 800 В·А. Устройство оснащено одной фазой и генерирует напряжение с модифицированной синусоидой. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что гарантирует почти мгновенное реагирование на потерю напряжения в сети. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что вполне достаточно для безопасного завершения работы или перехода на резервное питание. ИБП ExeGate разработан для работы в диапазоне входного напряжения от 167 В до 290 В, что позволяет эффективно функционировать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и легкость замены при необходимости. Устройство весит 4,6 кг и оснащено розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством бытовых и офисных приборов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный источник бесперебойного питания для дома или офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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