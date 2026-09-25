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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726694
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Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS)
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перепадов напряжения и сбоев в электропитании. Данная модель имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить ее в офисе или доме. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает стабильное и качественное питание, поддерживая активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 800 ВА. С одним фазовым подключением, этот ИБП подходит для большинства стандартных электросетей. Он поддерживает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для работы с различными типами оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что гарантирует минимальное прерывание в случае перебоев электропитания. При полной нагрузке ИБП ExeGate способен обеспечить питание на протяжении одной минуты, что предоставляет достаточный временной промежуток для корректного завершения работы и сохранения данных. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением. Свинцово-кислотная батарея, установленная в этом ИБП, обеспечивает надежное хранение энергии и длительный срок службы. Четыре розетки типа C13 позволяют подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от скачков напряжения и сбоев в питании. ИБП ExeGate — это оптимальное сочетание доступности и функциональности, предоставляющее необходимую защиту для вашего оборудования в условиях нестабильного электропитания.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электрических устройств от перепадов напряжения и сбоев в электропитании. Данная модель имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить ее в офисе или доме. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает стабильное и качественное питание, поддерживая активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 800 ВА. С одним фазовым подключением, этот ИБП подходит для большинства стандартных электросетей. Он поддерживает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для работы с различными типами оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 8 мс, что гарантирует минимальное прерывание в случае перебоев электропитания. При полной нагрузке ИБП ExeGate способен обеспечить питание на протяжении одной минуты, что предоставляет достаточный временной промежуток для корректного завершения работы и сохранения данных. Устройство поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением. Свинцово-кислотная батарея, установленная в этом ИБП, обеспечивает надежное хранение энергии и длительный срок службы. Четыре розетки типа C13 позволяют подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от скачков напряжения и сбоев в питании. ИБП ExeGate — это оптимальное сочетание доступности и функциональности, предоставляющее необходимую защиту для вашего оборудования в условиях нестабильного электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285583RUS) - по цене 3600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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