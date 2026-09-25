ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от сбоев в электроснабжении. Эти устройства сочетают в себе эффективность и высокую производительность, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования даже в самых непредсказуемых обстоятельствах. Данный линейно-интерактивный ИБП весом 5,1 кг обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower, что облегчает его интеграцию в любую офисную или домашнюю среду. Преимуществом этого устройства является быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс, что минимизирует риски потери данных при перебоях в электроснабжении. ExeGate обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным выбором для офисов и домашних рабочих станций, где стабильность соединения имеет первостепенное значение. Диапазон входного напряжения составляет от 145 до 290 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП ExeGate генерирует напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для большинства стандартных устройств. При полной нагрузке источник бесперебойного питания может обеспечить до 2 минут автономной работы, достаточно для корректного завершения работы и сохранения критически важных данных. Являясь оборудованием с одной фазой, этот ИБП идеально подходит для использования в небольших офисах и домашних условиях, обеспечивая вашему оборудованию необходимую защиту и стабильность в условиях нестабильного электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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