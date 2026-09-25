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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 3
ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726638
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ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
130 x 210 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.1

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от сбоев в электроснабжении. Эти устройства сочетают в себе эффективность и высокую производительность, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования даже в самых непредсказуемых обстоятельствах. Данный линейно-интерактивный ИБП весом 5,1 кг обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower, что облегчает его интеграцию в любую офисную или домашнюю среду. Преимуществом этого устройства является быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс, что минимизирует риски потери данных при перебоях в электроснабжении. ExeGate обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным выбором для офисов и домашних рабочих станций, где стабильность соединения имеет первостепенное значение. Диапазон входного напряжения составляет от 145 до 290 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП ExeGate генерирует напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для большинства стандартных устройств. При полной нагрузке источник бесперебойного питания может обеспечить до 2 минут автономной работы, достаточно для корректного завершения работы и сохранения критически важных данных. Являясь оборудованием с одной фазой, этот ИБП идеально подходит для использования в небольших офисах и домашних условиях, обеспечивая вашему оборудованию необходимую защиту и стабильность в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
130 x 210 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от сбоев в электроснабжении. Эти устройства сочетают в себе эффективность и высокую производительность, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования даже в самых непредсказуемых обстоятельствах. Данный линейно-интерактивный ИБП весом 5,1 кг обладает полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 550 Вт. Он выполнен в форм-факторе Tower, что облегчает его интеграцию в любую офисную или домашнюю среду. Преимуществом этого устройства является быстрое время переключения на батарею – всего 6 мс, что минимизирует риски потери данных при перебоях в электроснабжении. ExeGate обеспечивает надежную защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным выбором для офисов и домашних рабочих станций, где стабильность соединения имеет первостепенное значение. Диапазон входного напряжения составляет от 145 до 290 В, что позволяет устройству адаптироваться к различным условиям электросети. ИБП ExeGate генерирует напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для большинства стандартных устройств. При полной нагрузке источник бесперебойного питания может обеспечить до 2 минут автономной работы, достаточно для корректного завершения работы и сохранения критически важных данных. Являясь оборудованием с одной фазой, этот ИБП идеально подходит для использования в небольших офисах и домашних условиях, обеспечивая вашему оборудованию необходимую защиту и стабильность в условиях нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS) - по цене 3620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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