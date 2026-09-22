ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивным ИБП и характеризуется высокой эффективностью и надежностью, что делает её идеальным выбором для использования как в домашней, так и в офисной обстановке. С мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, SMARTWATT обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критических ситуациях. Быстрое время переключения на батарею всего 6 мс гарантирует, что ваши устройства не будут отключаться даже при внезапных перепадах напряжения. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает надежное хранение энергии. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом пространстве. Вес устройства составляет всего 5 кг, что упрощает его транспортировку и установку. SMARTWATT поддерживает напряжение в диапазоне от 160 В до 290 В, обеспечивая стабильность работы даже в условиях нестабильной электросети. Устройство защищает не только ваши электронные устройства, но и телефонную линию, что делает его ещё более универсальным. С модифицированной синусоидой напряжения на выходе, ИБП SMARTWATT подходит для большинства бытовых и офисных приборов, обеспечивая время работы при полной нагрузке до 1 минуты. Это позволяет корректно завершить работу оборудования и предотвратить потерю данных. Выбирая SMARTWATT, вы получаете современную защиту для ваших электронных устройств, которая работает надежно и эффективно.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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