Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель характеризуется весом в 20,52 кг и обладает активной мощностью в 600 Вт, что позволяет эффективно питать подключенные устройства. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивающими питание от батареи, и рассчитан на общую полную мощность в 1000 В·А. Устройство способно поглотить максимальную энергию импульса в размере 459 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. ИБП поддерживает линейно-интерактивную технологию, что позволяет минимизировать время переключения на батарейное питание до всего лишь 10 мс. Диапазон входного напряжения устройства составляет от 170 В до 300 В, что обеспечивает высокую степень адаптации к различным условиям электросети. Для аккумуляторного блока используются свинцово-кислотные батареи, а сам ИБП выполнен в форм-факторе Rack, что позволяет удобно интегрировать его в стойку для серверов и телекоммуникационного оборудования. Устройство работает на одной фазе, что подходит для большинства стандартных установок в офисах и домашних условиях. Этот ИБП от APC является надежным выбором для защиты критически важных систем от проблем с электропитанием, обеспечивая бесперебойную работу даже в условиях нестабильного электричества.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 67 370 руб.16843 руб. в СплитИБП CyberPower PR750ELCD
-
В наличииЦена 71 190 руб.17798 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000...
-
В наличииЦена 73 890 руб.18473 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000...
-
В наличииЦена 75 290 руб.18823 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
-
В наличииЦена 80 290 руб.20073 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 2000 черный
-
В наличииЦена 83 910 руб.20978 руб. в СплитИБП Powercom SNT-3000
-
В наличииЦена 84 740 руб.21185 руб. в СплитИБП CyberPower PR1000ELCDRT2UA
-
В наличииЦена 87 710 руб.21928 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U
-
В наличииЦена 97 240 руб.24310 руб. в СплитИБП CyberPower PR1000ELCD, Line-Interactive, 1000VA/900W
-
В наличииЦена 104 090 руб.26023 руб. в СплитИБП Ippon Smart Winner II 3000 черный
-
В наличииЦена 115 200 руб.28800 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower PR1500ELCD
-
В наличииЦена 125 200 руб.31300 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower OLS1500ERT2U
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC1000I-2UC 600Вт 1000ВА черный