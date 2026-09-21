Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data 2400Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT предназначены для обеспечения надежной защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. SMARTWATT сочетают в себе мощность и широкий функционал, предлагая линейно-интерактивную топологию с форм-фактором Rack/Tower, что делает их универсальными для различных условий использования. Этот ИБП имеет активную мощность 2400 Вт и полную мощность 3000 В·А, что обеспечивает поддержку энергоемких устройств. С переключением на батарею за 10 мс и поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, он гарантирует стабильную работу ваших приборов без потери качества сигнала. SMARTWATT оснащен семью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая максимальную безопасность и защиту. Важной особенностью является наличие защиты локальной сети и телефонной линии, обеспечивающей дополнительный уровень безопасности для ваших данных и связи. ИБП SMARTWATT поддерживает однофазное подключение и рассчитан на вес 26,7 кг. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Благодаря надежной конструкции и продуманному функционалу, ИБП SMARTWATT является отличным выбором для защиты важной электроники в офисах и домашних условиях, гарантируя стабильность работы и защиту от перепадов напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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