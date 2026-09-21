Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный
ИБП APC BVX2200LI Easy UPS BVX 2200VA — это надежное решение для защиты вашей электроники от нестабильного напряжения, отключений электричества и других проблем с питанием. Этот интерактивный источник бесперебойного питания обеспечивает стабильную работу компьютеров, серверов, сетевого оборудования и других критически важных устройств. С его помощью вы сможете избежать потери данных, повреждения оборудования и простоев, вызванных скачками напряжения или внезапным отключением электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ APC BVX2200LI является его высокая выходная мощность — 2200 ВА (1200 Вт). Этого достаточно для питания нескольких устройств одновременно, включая системные блоки, мониторы, маршрутизаторы и периферийное оборудование. Модель оснащена шестью розетками типа IEC 320 C13 (компьютерный разъем), каждая из которых поддерживает питание от батареи. Это позволяет подключить всю необходимую технику без использования дополнительных удлинителей.
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