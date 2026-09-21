Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702427
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
39х19х14
Вес, кг.
13.7

Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный

ИБП APC BVX2200LI Easy UPS BVX 2200VA — это надежное решение для защиты вашей электроники от нестабильного напряжения, отключений электричества и других проблем с питанием. Этот интерактивный источник бесперебойного питания обеспечивает стабильную работу компьютеров, серверов, сетевого оборудования и других критически важных устройств. С его помощью вы сможете избежать потери данных, повреждения оборудования и простоев, вызванных скачками напряжения или внезапным отключением электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ APC BVX2200LI является его высокая выходная мощность — 2200 ВА (1200 Вт). Этого достаточно для питания нескольких устройств одновременно, включая системные блоки, мониторы, маршрутизаторы и периферийное оборудование. Модель оснащена шестью розетками типа IEC 320 C13 (компьютерный разъем), каждая из которых поддерживает питание от батареи. Это позволяет подключить всю необходимую технику без использования дополнительных удлинителей.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП APC BVX2200LI Easy UPS BVX 2200VA — это надежное решение для защиты вашей электроники от нестабильного напряжения, отключений электричества и других проблем с питанием. Этот интерактивный источник бесперебойного питания обеспечивает стабильную работу компьютеров, серверов, сетевого оборудования и других критически важных устройств. С его помощью вы сможете избежать потери данных, повреждения оборудования и простоев, вызванных скачками напряжения или внезапным отключением электроэнергии. Одним из ключевых преимуществ APC BVX2200LI является его высокая выходная мощность — 2200 ВА (1200 Вт). Этого достаточно для питания нескольких устройств одновременно, включая системные блоки, мониторы, маршрутизаторы и периферийное оборудование. Модель оснащена шестью розетками типа IEC 320 C13 (компьютерный разъем), каждая из которых поддерживает питание от батареи. Это позволяет подключить всю необходимую технику без использования дополнительных удлинителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX2200LI 1200Вт 2200ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...