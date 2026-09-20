Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman UPS Online 2000 black (6046352)
ИБП Powerman ONLINE 2000 осуществляет двойное преобразование энергии. Этот тип источников бесперебойного питания обеспечивает наиболее качественные условия электропитания, поэтому модели можно «доверить» самое важное для вас оборудование, например – бытовую технику или сетевые устройства. ИБП оснащен 3 евророзетками с функцией резервирования питания, подключить к которым можно как непосредственно оборудование, так и сетевые фильтры или разветвители питания. Последний вариант будет для вас актуален в случае, если количество единиц техники, находящейся в эксплуатации, превышает количество розеток, которыми оснащен ИБП. ИБП Powerman ONLINE 2000 характеризуется значительной выходной мощностью: этот показатель равен 1800 Вт. Время автономной работы техники, подключенной к источнику бесперебойного питания, зависит от ее суммарной потребляемой мощности. Габаритные размеры корпуса ИБП – 144*209*399 мм. Масса устройства – 17 кг.
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