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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702708
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
100
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х14
Вес, кг.
14.4

Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных устройств от перебоев в энергоснабжении. Модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её подходящей практически для любых задач, требующих стабильного электропитания. Этот ИБП имеет тип конструкции Tower и работает по принципу двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает мгновенную защиту от любых аномалий в электросети. С активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство способно эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 100 В, а максимальное - 300 В, что позволяет использовать это устройство в различных условиях электропитания. Тип батареи – свинцово-кислотный, что гарантирует надежность и долговечность батарейного блока, обеспечивающего 4 мс время переключения на батарею. При полной нагрузке ИБП способен функционировать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП "Связь Инжиниринг" оснащен розетками типа С13, что обеспечивает универсальность и возможность подключения широкого спектра оборудования. Формируемое напряжение имеет модифицированную синусоидальную форму, а наличие одной фазы упрощает интеграцию с сетевыми системами. Вес устройства составляет 14,4 кг, что делает его довольно компактным и легко устанавливаемым в офисной или домашней обстановке. Этот ИБП – отличный выбор для защиты серверных систем, рабочих станций и других важных устройств от кратковременных и длительных перебоев в электроснабжении.



Теги товара: 1000VA, 1000 Вт

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ1БА.10-11 1000Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
100
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных устройств от перебоев в энергоснабжении. Модель имеет ряд ключевых характеристик, которые делают её подходящей практически для любых задач, требующих стабильного электропитания. Этот ИБП имеет тип конструкции Tower и работает по принципу двойного преобразования (Онлайн), что обеспечивает мгновенную защиту от любых аномалий в электросети. С активной мощностью в 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство способно эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 100 В, а максимальное - 300 В, что позволяет использовать это устройство в различных условиях электропитания. Тип батареи – свинцово-кислотный, что гарантирует надежность и долговечность батарейного блока, обеспечивающего 4 мс время переключения на батарею. При полной нагрузке ИБП способен функционировать в автономном режиме до 5 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП "Связь Инжиниринг" оснащен розетками типа С13, что обеспечивает универсальность и возможность подключения широкого спектра оборудования. Формируемое напряжение имеет модифицированную синусоидальную форму, а наличие одной фазы упрощает интеграцию с сетевыми системами. Вес устройства составляет 14,4 кг, что делает его довольно компактным и легко устанавливаемым в офисной или домашней обстановке. Этот ИБП – отличный выбор для защиты серверных систем, рабочих станций и других важных устройств от кратковременных и длительных перебоев в электроснабжении.


Теги товара: 1000VA, 1000 Вт
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Отзывы


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