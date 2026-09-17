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ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI) купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)

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ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
541 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55805
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Размеры в упаковке, см
95х60х37
Вес, кг.
63.6

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)

ИБП APC Smart-UPS SRT. Входное напряжение - 160-275 В. 10 выходных розеток. Вес- 54.5 кг.



Теги товара: APC Smart-UPS

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Описание
ИБП APC Smart-UPS SRT. Входное напряжение - 160-275 В. 10 выходных розеток. Вес- 54.5 кг.


Теги товара: APC Smart-UPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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