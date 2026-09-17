ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
541 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 55805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Размеры в упаковке, см
95х60х37
Вес, кг.
63.6
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT (SRT5KRMXLI)
ИБП APC Smart-UPS SRT. Входное напряжение - 160-275 В. 10 выходных розеток. Вес- 54.5 кг.
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Теги товара: APC Smart-UPS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
4500
Полная мощность, ВА
5000
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Максимальная поглощаемая энергия импульса
480
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
ИБП APC Smart-UPS SRT. Входное напряжение - 160-275 В. 10 выходных розеток. Вес- 54.5 кг.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Теги товара: APC Smart-UPS
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC 1000VA
Теги товара: APC Smart-UPS
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