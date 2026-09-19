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ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный

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ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 1
ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 2
ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Полная мощность, ВА
60000
  • ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
608 095 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358072
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
60000
Размеры в упаковке, см
54х54х23
Вес, кг.
120

Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный

Новая серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП. Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
60000
Описание
Новая серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП. Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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