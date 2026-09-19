ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Полная мощность, ВА
60000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
608 095 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
встроенный аккумулятор
Полная мощность, ВА
60000
Размеры в упаковке, см
54х54х23
Вес, кг.
120
Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 60K Tower черный
Новая серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП. Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Курьерская доставка в Москве
Новая серия трехфазных ИБП от компании Ippon является вершиной технологической цепочки ИБП. Устройства этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого оборудования в больницах, ЦОД, на производстве. ИБП позволяют добавить в конфигурацию дополнительные батарейные шкафы для оптимизации времени работы под нужды заказчика.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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