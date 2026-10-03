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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007)

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 628741
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, аксессуары, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
453x392x464
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
21.75

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007)

Canon i-SENSYS MF453dw — это многофункциональное устройство, предназначенное для оптимизации рабочих процессов и интеграции с облаком, а также удобного подключения к мобильным устройствам.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, аксессуары, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
453x392x464
Страна производитель
Китай
Описание
Canon i-SENSYS MF453dw — это многофункциональное устройство, предназначенное для оптимизации рабочих процессов и интеграции с облаком, а также удобного подключения к мобильным устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 38ppm, 1Gb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (5161C007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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