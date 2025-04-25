Принтер лазерный Pantum CP1100 A4
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum CP1100 A4
Принтер лазерный Pantum CP1100 используется для монохромной или цветной печати документов с использованием тонер-картриджей для лазерной печати. оригинальными расходниками для устройства лазерной печати выступают картриджи моделей Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M и Pantum CTL-1100Y. Модель поддерживает печать документов формата A4 в разрешении 1200x600dpi. Скорость печати составляет 18 стр/мин (A4). Принтер лазерной печати Pantum CP1100 рассчитан на печать 1500-30000 страниц в течение месяца, что делает его подходящим для применения в офисе со значительным документооборотом. Устройство поддерживает печать на карточках, конвертах, обычной бумаге, прозрачной пленке, а также тонкой бумаге и этикетках. Он совместим с компьютерами и ноутбуками, работающими на платформах Linux, Windows и macOS.
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Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер! упаковка заводская, всё работает прекрасно!!!
Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum CP1100 A4
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер! упаковка заводская, всё работает прекрасно!!!