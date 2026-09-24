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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый

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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 4
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 5
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 6
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 7
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 8
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 9
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 10
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 11
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 12
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 13
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 14
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 15
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 16
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 17
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 18
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 19
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 20
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 21
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 22
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 23
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 24
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 25
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 26
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 27
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 28
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 29
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 30
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 31
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 32
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 5
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  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 8
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 9
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 10
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  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 14
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  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 17
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 18
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 19
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 20
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 21
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  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 23
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 24
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 25
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 26
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 27
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 28
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 29
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 30
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 31
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 32
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 33
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 34
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 290 руб. 
Начислим 901 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Добавить в корзину
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
56 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для офиса, для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Стартовый картридж на 3600 стр.
Особенности
сканирование с отправкой в Интернет
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
10.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
574.4
Габариты ШхГхВ, мм
417 x 437 x 412 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х60х57
Вес, кг.
15

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый

Лазерное МФУ Kyocera — универсальное решение для офиса или дома, где ценят эффективность и качество. Благодаря максимальному разрешению печати 1200x1200 dpi ваши документы всегда будут чёткими и профессиональными. Большой стартовый чёрно-белый картридж на 3600 листов позволит надолго забыть о замене расходников, а вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов — никаких лишних перерывов. Аппарат оснащён планшетным и протяжным сканером, что делает работу с документами ещё удобнее и быстрее. Максимальный формат — A4, а функция масштабирования до 400% пригодится для создания копий нужного размера. За один цикл можно сделать до 999 копий — отличный вариант для больших потоков документов. МФУ экономично тратит электроэнергию: всего 10,8 Вт в режиме ожидания и 574,4 Вт при работе. Печать осуществляется только в чёрно-белом режиме, что позволяет сконцентрироваться на главном. Подключение к компьютеру через USB 2.0 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Вес устройства — 19 кг. Факс не предусмотрен.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для офиса, для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Стартовый картридж на 3600 стр.
Особенности
сканирование с отправкой в Интернет
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
10.8
Потребляемая мощность при работе, Вт
574.4
Габариты ШхГхВ, мм
417 x 437 x 412 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Kyocera — универсальное решение для офиса или дома, где ценят эффективность и качество. Благодаря максимальному разрешению печати 1200x1200 dpi ваши документы всегда будут чёткими и профессиональными. Большой стартовый чёрно-белый картридж на 3600 листов позволит надолго забыть о замене расходников, а вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов — никаких лишних перерывов. Аппарат оснащён планшетным и протяжным сканером, что делает работу с документами ещё удобнее и быстрее. Максимальный формат — A4, а функция масштабирования до 400% пригодится для создания копий нужного размера. За один цикл можно сделать до 999 копий — отличный вариант для больших потоков документов. МФУ экономично тратит электроэнергию: всего 10,8 Вт в режиме ожидания и 574,4 Вт при работе. Печать осуществляется только в чёрно-белом режиме, что позволяет сконцентрироваться на главном. Подключение к компьютеру через USB 2.0 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Вес устройства — 19 кг. Факс не предусмотрен.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый - этот товар вы можете купить по цене 56290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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