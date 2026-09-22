Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722998
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Принтер поставляется с картриджем 070 (3000 страниц), документация
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
8
Потребляемая мощность при работе, Вт
480
Габариты ШхГхВ, мм
420 х 460 х 375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х54х53
Вес, кг.
25
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF465dw (5951C007/5951C023) A4 WiFi белый
МФУ лазерное Canon — это универсальное решение для насыщенного рабочего дня. С максимальным разрешением 1200x1200 dpi ваши черно-белые документы получаются четкими и профессиональными даже в крупных объёмах. Ресурс стартового картриджа 3000 листов позволяет долго работать без замены, а вместительный выходной лоток на 150 листов избавит от постоянной подмены бумаги. Благодаря поддержке Air Print и встроенным интерфейсам Wi-Fi и Ethernet легко подключить МФУ к любой офисной или домашней сети.
Масштабирование до 25%, планшетный и протяжной сканер открывают широкие возможности для копирования и оцифровки. Устройство справится не только с обычной бумагой, но и с конвертами — удобно для деловой переписки. Лёгкое для своей функциональности (16,3 кг), экономичное в режиме ожидания (всего 8 Вт), но способное работать с нагрузкой — до 999 копий за цикл. С этим МФУ Canon в вашем распоряжении всё для продуктивной и беспроблемной офисной работы.
Принтер поставляется с картриджем 070 (3000 страниц), документация
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
40
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
8
Потребляемая мощность при работе, Вт
480
Габариты ШхГхВ, мм
420 х 460 х 375 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon — это универсальное решение для насыщенного рабочего дня. С максимальным разрешением 1200x1200 dpi ваши черно-белые документы получаются четкими и профессиональными даже в крупных объёмах. Ресурс стартового картриджа 3000 листов позволяет долго работать без замены, а вместительный выходной лоток на 150 листов избавит от постоянной подмены бумаги. Благодаря поддержке Air Print и встроенным интерфейсам Wi-Fi и Ethernet легко подключить МФУ к любой офисной или домашней сети.
Масштабирование до 25%, планшетный и протяжной сканер открывают широкие возможности для копирования и оцифровки. Устройство справится не только с обычной бумагой, но и с конвертами — удобно для деловой переписки. Лёгкое для своей функциональности (16,3 кг), экономичное в режиме ожидания (всего 8 Вт), но способное работать с нагрузкой — до 999 копий за цикл. С этим МФУ Canon в вашем распоряжении всё для продуктивной и беспроблемной офисной работы.
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF465dw (5951C007/5951C023) A4 WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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