МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw белого цвета предназначено для сканирования, печати, копирования и отправки/получения факсов в цветном и черно-белом форматах. Наличие встроенного процессора и модуля оперативной памяти на 1 ГБ делает устройство совместимым со всеми ОС, что предусматривает его быстрое подключение к ПК. Поддержка мобильных технологий обеспечивает передачу файлов на печать напрямую со смартфона. Есть возможность подключать МФУ к облачным платформам, чтобы напечатанные или отсканированные файлы отправлять в облако. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw обладает высокой скоростью печати: 33 стр/мин. Для удобства и экономного расхода бумаги поддерживается функция двусторонней печати. При работе в режиме факса в память МФУ сохраняется до 512 страниц. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов формата А4, что позволяет запускать автоматическую печать большого количества документов. Синхронизация МФУ с устройствами осуществляется проводным способом или через модуль Wi-Fi.
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