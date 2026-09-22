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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 11
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 12
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 13
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 14
МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
33
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 11
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 12
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 13
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 14
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722995
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
принтер, набор стартовых картриджей, документация, упаковка
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
33
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1900
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
1380
Габариты ШхГхВ, мм
425x461x430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х53
Вес, кг.
31

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый

МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw белого цвета предназначено для сканирования, печати, копирования и отправки/получения факсов в цветном и черно-белом форматах. Наличие встроенного процессора и модуля оперативной памяти на 1 ГБ делает устройство совместимым со всеми ОС, что предусматривает его быстрое подключение к ПК. Поддержка мобильных технологий обеспечивает передачу файлов на печать напрямую со смартфона. Есть возможность подключать МФУ к облачным платформам, чтобы напечатанные или отсканированные файлы отправлять в облако. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw обладает высокой скоростью печати: 33 стр/мин. Для удобства и экономного расхода бумаги поддерживается функция двусторонней печати. При работе в режиме факса в память МФУ сохраняется до 512 страниц. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов формата А4, что позволяет запускать автоматическую печать большого количества документов. Синхронизация МФУ с устройствами осуществляется проводным способом или через модуль Wi-Fi.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
принтер, набор стартовых картриджей, документация, упаковка
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
33
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1900
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
1380
Габариты ШхГхВ, мм
425x461x430
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw белого цвета предназначено для сканирования, печати, копирования и отправки/получения факсов в цветном и черно-белом форматах. Наличие встроенного процессора и модуля оперативной памяти на 1 ГБ делает устройство совместимым со всеми ОС, что предусматривает его быстрое подключение к ПК. Поддержка мобильных технологий обеспечивает передачу файлов на печать напрямую со смартфона. Есть возможность подключать МФУ к облачным платформам, чтобы напечатанные или отсканированные файлы отправлять в облако. МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF754Cdw обладает высокой скоростью печати: 33 стр/мин. Для удобства и экономного расхода бумаги поддерживается функция двусторонней печати. При работе в режиме факса в память МФУ сохраняется до 512 страниц. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов формата А4, что позволяет запускать автоматическую печать большого количества документов. Синхронизация МФУ с устройствами осуществляется проводным способом или через модуль Wi-Fi.
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МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7185C010) A4 WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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