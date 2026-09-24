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МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) купить с доставкой в Москве
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МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)

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МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 1
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 2
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 3
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 4
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 5
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 6
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 7
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 8
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 9
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 10
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 11
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 12
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 13
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 1
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 2
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 3
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 4
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 5
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 6
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 7
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 8
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 9
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 10
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 11
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 12
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 13
  • МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677211
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon 070, Canon 070H
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
420x375x460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х52
Вес, кг.
25

Описание товара МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)

Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.

Отзывы о товаре МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon 070, Canon 070H
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
420x375x460
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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