МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon 070, Canon 070H
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
420x375x460
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х52
Вес, кг.
25
Описание товара МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP
Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Тип картриджа
Canon 070, Canon 070H
Место использования
средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый картридж, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
420x375x460
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP
Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP
Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
МФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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