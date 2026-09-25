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МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)

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МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0) - фото 1
МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2050
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость копирования, стр/мин
35
  • МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0) - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723766
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1536
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2050
Емкость выходного лотка, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость цветной печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
35
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, этикетки, бумага для этикеток, плотная бумага, фотобумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х70х60
Вес, кг.
53

Описание товара МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)

МФУ Kyocera — производительное лазерное решение для большого и среднего офиса. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, используя 4 цвета, а максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Скорость копирования и чёрно-белой печати достигает 35 страниц в минуту — удобно для интенсивной офисной работы с большими объёмами документов. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а двусторонняя печать помогает рационально использовать бумагу. МФУ работает с форматом A4, оснащено оперативной памятью объёмом до 1536 Мб и подходит для задач, где важны высокая скорость, цветная печать и стабильная обработка документов. Вес устройства — 38 кг.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1536
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2050
Емкость выходного лотка, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
35
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, этикетки, бумага для этикеток, плотная бумага, фотобумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Kyocera — производительное лазерное решение для большого и среднего офиса. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, используя 4 цвета, а максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Скорость копирования и чёрно-белой печати достигает 35 страниц в минуту — удобно для интенсивной офисной работы с большими объёмами документов. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а двусторонняя печать помогает рационально использовать бумагу. МФУ работает с форматом A4, оснащено оперативной памятью объёмом до 1536 Мб и подходит для задач, где важны высокая скорость, цветная печать и стабильная обработка документов. Вес устройства — 38 кг.
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Отзывы


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