МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х44
Вес, кг.
23
Описание товара МФУ Sindoh C300 ЦВЕТ А4
Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.
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Возможность увеличения объёма подачи бумаги благодаря двум дополнительным лоткам, рассчитанным на 250 листов каждый. Двухсторонний однопроходный автоподатчик позволяет оперативно копировать и сканировать двусторонние документы. 2.8дюймовый цветной сенсорный экран упрощает доступ к функциям устройства, а также позволяет легко отслеживать его состояние и управлять им.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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