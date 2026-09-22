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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Скорость копирования, стр/мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723020
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МФУ с автоподатчиком, Дуплекс, стартовый тонер на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, шнур питания, лоток пордачи на 500 листов
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
56.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
626.3
Габариты ШхГхВ, мм
475 x 575 x 476 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х59х57
Вес, кг.
32
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ifx (110C103NL0) A4 белый
МФУ лазерное Kyocera — это рабочая мощь и надежность на каждый день. Аппарат весом 23 кг стабильно стоит даже на небольшом столе, а максимальный формат A4 делает его идеальным решением для офиса или учебного центра. Скорость копирования 45 страниц в минуту помогает быстро справляться с крупными заданиями, а стартового картриджа хватает на внушительные 6000 отпечатков — работать без лишних перерывов стало проще.
Устройство поддерживает двустороннюю печать, поэтому легко экономить бумагу. Благодаря планшетному и протяжному сканеру, вы сможете быстро оцифровать и многостраничные документы, и отдельные листы. Максимальное разрешение 1200x1200 dpi гарантирует чёткость каждой детали. Возможность масштабирования до 400% позволяет гибко работать с копиями.
Факс и USB 2.0 делают обмен данными удобным, а максимальный объём оперативной памяти до 3500 Мб обеспечивает стабильную работу даже при больших объёмах документов. Поддержка Air Print — мгновенная печать со смартфона без лишних настроек. Возможность сделать до 999 копий за цикл ускоряет работу с объёмными пакетами документов.
МФУ с автоподатчиком, Дуплекс, стартовый тонер на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, шнур питания, лоток пордачи на 500 листов
Особенности
ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3000
Скорость копирования, стр/мин
45
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
56.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
626.3
Габариты ШхГхВ, мм
475 x 575 x 476 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Kyocera — это рабочая мощь и надежность на каждый день. Аппарат весом 23 кг стабильно стоит даже на небольшом столе, а максимальный формат A4 делает его идеальным решением для офиса или учебного центра. Скорость копирования 45 страниц в минуту помогает быстро справляться с крупными заданиями, а стартового картриджа хватает на внушительные 6000 отпечатков — работать без лишних перерывов стало проще.
Устройство поддерживает двустороннюю печать, поэтому легко экономить бумагу. Благодаря планшетному и протяжному сканеру, вы сможете быстро оцифровать и многостраничные документы, и отдельные листы. Максимальное разрешение 1200x1200 dpi гарантирует чёткость каждой детали. Возможность масштабирования до 400% позволяет гибко работать с копиями.
Факс и USB 2.0 делают обмен данными удобным, а максимальный объём оперативной памяти до 3500 Мб обеспечивает стабильную работу даже при больших объёмах документов. Поддержка Air Print — мгновенная печать со смартфона без лишних настроек. Возможность сделать до 999 копий за цикл ускоряет работу с объёмными пакетами документов.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ifx (110C103NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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