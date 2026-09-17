МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
176 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Особенности
сетевой факс, сканирование в общую папку на рс, в почту, ftp, в карту памяти ппзу (usb флеш), по протоколу twain, через сетевые службы на устройствах (wsd), разъем для дополнительной карты compactflash.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х59х59
Вес, кг.
100
Описание товара МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0)
Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветной
Особенности
сетевой факс, сканирование в общую папку на рс, в почту, ftp, в карту памяти ппзу (usb флеш), по протоколу twain, через сетевые службы на устройствах (wsd), разъем для дополнительной карты compactflash.
Страна производитель
Китай
Новые МФУ созданы специально для малых и больших рабочих групп, ориентированных на высокую производительность и динамично работающих в условиях многозадачности. Устройства отличаются высокой скоростью печати, возможность сканирования с функцией сжатия файлов позволяют оцифровывать и отправлять большие объемы данных в электронном виде. Долговечные компоненты устройств KYOCERA - это залог исключительно низких затрат на печать и минимального воздействия на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ Kyocera M8124cidn (1102P43NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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