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МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290)

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МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 1
МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 2
МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
  • МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 1
  • МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 2
  • МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392253
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
269

Описание товара МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290)

Ricoh MP W6700SP — это широкоформатное многофункциональное устройство (МФУ), которое станет незаменимым помощником для средних и больших рабочих групп. Благодаря своей высокой производительности и широкому набору функций, это устройство идеально подходит для офисов, где требуется обработка большого объёма документов.

Отзывы о товаре МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерное
Страна производитель
Китай
Описание
Ricoh MP W6700SP — это широкоформатное многофункциональное устройство (МФУ), которое станет незаменимым помощником для средних и больших рабочих групп. Благодаря своей высокой производительности и широкому набору функций, это устройство идеально подходит для офисов, где требуется обработка большого объёма документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное Ricoh Aficio MP Pro W6700SP (417290) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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