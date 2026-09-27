МФУ лазерное Pantum BM270ADN
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum BM270ADN
Лазерное МФУ Pantum создано для большого офиса, где важны производительность и удобная работа с документами. Поддержка формата A3 позволяет справляться с широкоформатными материалами, а черно-белая печать подходит для деловой документации, отчетов и рабочих копий. Модель объединяет функции печати, копирования и сканирования. Скорость копирования достигает 25 страниц в минуту, поэтому повседневные задачи выполняются без лишних задержек. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать детализированные цифровые копии, а автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB — МФУ удобно интегрировать в офисную сеть или использовать напрямую с компьютером. 4096 МБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с объемными заданиями и документами большого формата.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum BM270ADN