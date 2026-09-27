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МФУ лазерное Pantum BM270ADN купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Pantum BM270ADN

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МФУ лазерное Pantum BM270ADN - фото 1
МФУ лазерное Pantum BM270ADN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
596
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость копирования, стр/мин
25
  • МФУ лазерное Pantum BM270ADN - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum BM270ADN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
331 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741158
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
4096
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
596
Емкость выходного лотка, л
400
Комплектация
МФУ Pantum, USB-кабель, тонер-картридж TO-2600H, руководство по установке
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Скорость копирования, стр/мин
25
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, бумага для этикеток, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
93
Потребляемая мощность при работе, Вт
1920
Габариты ШхГхВ, мм
590 ? 659 ? 771 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.77х0.71
Вес, кг.
67

Описание товара МФУ лазерное Pantum BM270ADN

Лазерное МФУ Pantum создано для большого офиса, где важны производительность и удобная работа с документами. Поддержка формата A3 позволяет справляться с широкоформатными материалами, а черно-белая печать подходит для деловой документации, отчетов и рабочих копий. Модель объединяет функции печати, копирования и сканирования. Скорость копирования достигает 25 страниц в минуту, поэтому повседневные задачи выполняются без лишних задержек. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать детализированные цифровые копии, а автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB — МФУ удобно интегрировать в офисную сеть или использовать напрямую с компьютером. 4096 МБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с объемными заданиями и документами большого формата.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum BM270ADN




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
4096
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
596
Емкость выходного лотка, л
400
Комплектация
МФУ Pantum, USB-кабель, тонер-картридж TO-2600H, руководство по установке
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Скорость копирования, стр/мин
25
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, бумага для этикеток, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
93
Потребляемая мощность при работе, Вт
1920
Габариты ШхГхВ, мм
590 ? 659 ? 771 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Pantum создано для большого офиса, где важны производительность и удобная работа с документами. Поддержка формата A3 позволяет справляться с широкоформатными материалами, а черно-белая печать подходит для деловой документации, отчетов и рабочих копий. Модель объединяет функции печати, копирования и сканирования. Скорость копирования достигает 25 страниц в минуту, поэтому повседневные задачи выполняются без лишних задержек. Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать детализированные цифровые копии, а автоподатчик упрощает обработку многостраничных документов. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB — МФУ удобно интегрировать в офисную сеть или использовать напрямую с компьютером. 4096 МБ оперативной памяти обеспечивают уверенную работу с объемными заданиями и документами большого формата.


Теги товара: черно-белые
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