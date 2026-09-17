МФУ Kyocera Color M8130cidn
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х75х75
Вес, кг.
107
Описание товара МФУ Kyocera Color M8130cidn
До 30/15 страниц форматов А4/А3 в минуту. Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс. Минимальные требования к установке и эксплуатации. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления с интуитивно понятной навигацией. Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии. Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности. Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS.
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Теги товара: цветные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
До 30/15 страниц форматов А4/А3 в минуту. Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс. Минимальные требования к установке и эксплуатации. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления с интуитивно понятной навигацией. Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии. Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности. Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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