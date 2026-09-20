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МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) купить с доставкой в Москве
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МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi)

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МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 1
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 2
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 3
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 4
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 5
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 6
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 7
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 8
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 9
МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 1
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 2
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 3
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 4
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 5
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 6
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 7
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 8
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 9
  • МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584427
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, NFC
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х43
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi)

МФУ лазерное Pantum M7100DW станет отличным устройством для офисного помещения. Для этого он имеет соответствующий дизайн и наделен сразу тремя функциями. Модель справляется не только с распечатыванием документов, но и может использоваться для копирования и сканирования.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, NFC
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum M7100DW станет отличным устройством для офисного помещения. Для этого он имеет соответствующий дизайн и наделен сразу тремя функциями. Модель справляется не только с распечатыванием документов, но и может использоваться для копирования и сканирования.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Pantum M7100DW (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть, WiFi) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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