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МФУ лазерное Pantum M6700D серый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Pantum M6700D серый

12 Отзывы
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МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 1
МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 2
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МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 6
МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 2
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 3
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 4
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 5
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 6
  • МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317267
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
TL-420, TL-420H, TL-420X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
415х365х310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х38
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6700D серый

МФУ лазерный PANTUM M6700D – компактное высокоскоростное устройство, используется в качестве сетевого черно-белого принтера, сканера и копировального аппарата. Может использоваться как дома, так и в офисе. Печатает формат А4 со скоростью 30 стр/мин., автоматическая двухсторонняя печать сэкономит бумагу и время на подготовку документов. Для печати использует обычную бумагу, возможна работа с конвертами, карточками, пленкой – для изготовления визиток, книжных обложек. Планшетный сканер, как и копировальный аппарат, также обрабатывает документы формата А4 и сканирует со скоростью 24 стр/мин. Обрабатываемые изображения масштабируются в пределах 25-400%. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов, достаточных для работы в течение нескольких часов. Месячная нагрузка достигает 60 тысяч листов.

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6700D серый

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алдар Х.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает и сканирует нормально
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для работы, работает хорошо и быстро. Пользуюсь пару дней - нареканий нет! Пришел хорошо упакованный и быстро. Качество и скорость печати отличное, как сканер и ксерокс - выполняет свою задачу на ура.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Антон У.

Достоинства:


Комментарий:
лучший МФУ за свои деньги, расходники недорогие
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный мфу, работает в офисе и день и ночь уже два месяца, картридж очень обьемный, расходники недорогие
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде с виду пока все хорошо ,упаковка хорошая ,подключу дополню работает 4 месяца ,пока без нариканий
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
включим посмотрим , пришел вроде бы целый)
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер! Остался доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное МФУ, всё устанавливается и подключается без проблем, всё работает как обещано в описании. Рекомендую тем, кому нужно недорогое, с двусторонней печатью МФУ.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, печатает шустро.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер быстрая доставка, надежная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает шустро и тихо, печатает хорошо. Установка прошла отлично(драйвера пришлось скачать через официальный сайт, так как дисковода нет на компе)
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат! Бухгалтер счастлива! Всё на высоте!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
TL-420, TL-420H, TL-420X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Наличие факса
нет
Габариты ШхГхВ, мм
415х365х310
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерный PANTUM M6700D – компактное высокоскоростное устройство, используется в качестве сетевого черно-белого принтера, сканера и копировального аппарата. Может использоваться как дома, так и в офисе. Печатает формат А4 со скоростью 30 стр/мин., автоматическая двухсторонняя печать сэкономит бумагу и время на подготовку документов. Для печати использует обычную бумагу, возможна работа с конвертами, карточками, пленкой – для изготовления визиток, книжных обложек. Планшетный сканер, как и копировальный аппарат, также обрабатывает документы формата А4 и сканирует со скоростью 24 стр/мин. Обрабатываемые изображения масштабируются в пределах 25-400%. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов, достаточных для работы в течение нескольких часов. Месячная нагрузка достигает 60 тысяч листов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алдар Х.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает и сканирует нормально
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для работы, работает хорошо и быстро. Пользуюсь пару дней - нареканий нет! Пришел хорошо упакованный и быстро. Качество и скорость печати отличное, как сканер и ксерокс - выполняет свою задачу на ура.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Антон У.

Достоинства:


Комментарий:
лучший МФУ за свои деньги, расходники недорогие
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный мфу, работает в офисе и день и ночь уже два месяца, картридж очень обьемный, расходники недорогие
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде с виду пока все хорошо ,упаковка хорошая ,подключу дополню работает 4 месяца ,пока без нариканий
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
включим посмотрим , пришел вроде бы целый)
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер! Остался доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное МФУ, всё устанавливается и подключается без проблем, всё работает как обещано в описании. Рекомендую тем, кому нужно недорогое, с двусторонней печатью МФУ.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, печатает шустро.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер быстрая доставка, надежная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает шустро и тихо, печатает хорошо. Установка прошла отлично(драйвера пришлось скачать через официальный сайт, так как дисковода нет на компе)
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат! Бухгалтер счастлива! Всё на высоте!


МФУ лазерное Pantum M6700D серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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