МФУ лазерное Pantum M6700D серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum M6700D серый
МФУ лазерный PANTUM M6700D – компактное высокоскоростное устройство, используется в качестве сетевого черно-белого принтера, сканера и копировального аппарата. Может использоваться как дома, так и в офисе. Печатает формат А4 со скоростью 30 стр/мин., автоматическая двухсторонняя печать сэкономит бумагу и время на подготовку документов. Для печати использует обычную бумагу, возможна работа с конвертами, карточками, пленкой – для изготовления визиток, книжных обложек. Планшетный сканер, как и копировальный аппарат, также обрабатывает документы формата А4 и сканирует со скоростью 24 стр/мин. Обрабатываемые изображения масштабируются в пределах 25-400%. В лоток для подачи бумаги помещается 250 листов, достаточных для работы в течение нескольких часов. Месячная нагрузка достигает 60 тысяч листов.
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Достоинства:
Комментарий:
Печатает и сканирует нормально
Достоинства:
Комментарий:
Купил для работы, работает хорошо и быстро. Пользуюсь пару дней - нареканий нет! Пришел хорошо упакованный и быстро. Качество и скорость печати отличное, как сканер и ксерокс - выполняет свою задачу на ура.
Достоинства:
Комментарий:
лучший МФУ за свои деньги, расходники недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный мфу, работает в офисе и день и ночь уже два месяца, картридж очень обьемный, расходники недорогие
Достоинства:
Комментарий:
вроде с виду пока все хорошо ,упаковка хорошая ,подключу дополню работает 4 месяца ,пока без нариканий
Достоинства:
Комментарий:
включим посмотрим , пришел вроде бы целый)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер! Остался доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное МФУ, всё устанавливается и подключается без проблем, всё работает как обещано в описании. Рекомендую тем, кому нужно недорогое, с двусторонней печатью МФУ.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, печатает шустро.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер быстрая доставка, надежная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Работает шустро и тихо, печатает хорошо. Установка прошла отлично(драйвера пришлось скачать через официальный сайт, так как дисковода нет на компе)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат! Бухгалтер счастлива! Всё на высоте!
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6700D серый
Достоинства:
Комментарий:
Печатает и сканирует нормально
Достоинства:
Комментарий:
Купил для работы, работает хорошо и быстро. Пользуюсь пару дней - нареканий нет! Пришел хорошо упакованный и быстро. Качество и скорость печати отличное, как сканер и ксерокс - выполняет свою задачу на ура.
Достоинства:
Комментарий:
лучший МФУ за свои деньги, расходники недорогие
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный мфу, работает в офисе и день и ночь уже два месяца, картридж очень обьемный, расходники недорогие
Достоинства:
Комментарий:
вроде с виду пока все хорошо ,упаковка хорошая ,подключу дополню работает 4 месяца ,пока без нариканий
Достоинства:
Комментарий:
включим посмотрим , пришел вроде бы целый)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер! Остался доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное МФУ, всё устанавливается и подключается без проблем, всё работает как обещано в описании. Рекомендую тем, кому нужно недорогое, с двусторонней печатью МФУ.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, печатает шустро.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер быстрая доставка, надежная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Работает шустро и тихо, печатает хорошо. Установка прошла отлично(драйвера пришлось скачать через официальный сайт, так как дисковода нет на компе)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат! Бухгалтер счастлива! Всё на высоте!