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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)

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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 1
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 2
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
0
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 1
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 2
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723764
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, стартовый картридж на 1000 стр., кабель питания, документация
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1000
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
436
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.405x0.525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х38
Вес, кг.
14

Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)

Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами в формате до A4. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а благодаря автоподатчику удобно обрабатывать многостраничные материалы. МФУ работает с обычной бумагой, этикетками, карточками и конвертами, помогая закрывать повседневные задачи дома. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование доступно в диапазоне до 400%. Максимальный объём оперативной памяти — 512 Мб, поэтому устройство уверенно справляется с различными заданиями печати. Вес МФУ составляет 10,5 кг. Потребляемая мощность — 436 Вт при работе и 4,5 Вт в режиме ожидания. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 1000 л. Произведено в Китае.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, стартовый картридж на 1000 стр., кабель питания, документация
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1000
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
436
Габариты ШхГхВ, мм
0.49x0.405x0.525
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами в формате до A4. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а благодаря автоподатчику удобно обрабатывать многостраничные материалы. МФУ работает с обычной бумагой, этикетками, карточками и конвертами, помогая закрывать повседневные задачи дома. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование доступно в диапазоне до 400%. Максимальный объём оперативной памяти — 512 Мб, поэтому устройство уверенно справляется с различными заданиями печати. Вес МФУ составляет 10,5 кг. Потребляемая мощность — 436 Вт при работе и 4,5 Вт в режиме ожидания. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 1000 л. Произведено в Китае.
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