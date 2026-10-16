МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-78%28 260 руб. 130 060 руб.
В наличии
Код товара: 631629
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 260 руб. -78%
130 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15
Описание товара МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
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Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4 – стоимость товара 28260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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