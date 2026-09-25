МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
Лазерное МФУ Canon сочетает печать, копирование, сканирование и факс в одном устройстве. Планшетный/протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi помогает получать детализированные копии и цифровые версии документов, а скорость копирования до 28 стр./мин делает модель удобной для регулярной офисной работы. За один цикл можно выполнить до 999 копий, а масштабирование — увеличить изображение до 400%. МФУ работает с обычной бумагой и конвертами, поддерживает печать фотографий и AirPrint. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB. В режиме ожидания устройство потребляет 4,7 Вт, при работе — 500 Вт. Вес МФУ составляет 12,9 кг.
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