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МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)

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МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) - фото 1
МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость копирования, стр/мин
28
  • МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738323
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Документация, МФУ, стартовый картридж.
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
28
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х50
Вес, кг.
20

Описание товара МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)

Лазерное МФУ Canon сочетает печать, копирование, сканирование и факс в одном устройстве. Планшетный/протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi помогает получать детализированные копии и цифровые версии документов, а скорость копирования до 28 стр./мин делает модель удобной для регулярной офисной работы. За один цикл можно выполнить до 999 копий, а масштабирование — увеличить изображение до 400%. МФУ работает с обычной бумагой и конвертами, поддерживает печать фотографий и AirPrint. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB. В режиме ожидания устройство потребляет 4,7 Вт, при работе — 500 Вт. Вес МФУ составляет 12,9 кг.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
256
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Документация, МФУ, стартовый картридж.
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
28
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
500
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Canon сочетает печать, копирование, сканирование и факс в одном устройстве. Планшетный/протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi помогает получать детализированные копии и цифровые версии документов, а скорость копирования до 28 стр./мин делает модель удобной для регулярной офисной работы. За один цикл можно выполнить до 999 копий, а масштабирование — увеличить изображение до 400%. МФУ работает с обычной бумагой и конвертами, поддерживает печать фотографий и AirPrint. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB. В режиме ожидания устройство потребляет 4,7 Вт, при работе — 500 Вт. Вес МФУ составляет 12,9 кг.
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Отзывы


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