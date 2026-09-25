МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (110C0F3NL0)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (110C0F3NL0)
Лазерное МФУ Kyocera — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель поддерживает печать на обычной бумаге и конвертах, работает с форматом до A4 и выполняет черно-белую печать, помогая организовать ежедневную работу с документами. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер изображения под задачу. Вместительный выходной лоток на 150 листов сокращает необходимость постоянно контролировать выдачу готовых документов. МФУ рассчитано на стабильную офисную эксплуатацию: потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг, поэтому для его размещения стоит заранее выбрать постоянное место в офисе.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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