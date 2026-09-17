МФУ Kyocera FS-1025MFP

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169151
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МФУ лазерное Kyocera FS-1025MFP способно распечатать до 20 тысяч страниц в месяц. Максимально возможный формат бумаги для печати – А4. Печать осуществляется с разрешением до 1200x1200 dpi. Печать – двухсторонняя. Время на разогрев принтера не превышает 23 секунды. Скорость вывода на печать доходит до 25 стр/мин. Сканер планшетного типа Kyocera FS-1025MFP оборудован контактным CIS-датчиком. Максимальная площадь сканирования составляет 216х297 мм. Устройство поддерживает одностороннее сканирование с разрешением до 600x600 dpi. Скорость сканирования в цветном формате составляет 6 стр/мин и в ч/б формате – 18 стр/мин.
МФУ лазерное Kyocera FS-1025MFP способно распечатать до 20 тысяч страниц в месяц. Максимально возможный формат бумаги для печати – А4. Печать осуществляется с разрешением до 1200x1200 dpi. Печать – двухсторонняя. Время на разогрев принтера не превышает 23 секунды. Скорость вывода на печать доходит до 25 стр/мин. Сканер планшетного типа Kyocera FS-1025MFP оборудован контактным CIS-датчиком. Максимальная площадь сканирования составляет 216х297 мм. Устройство поддерживает одностороннее сканирование с разрешением до 600x600 dpi. Скорость сканирования в цветном формате составляет 6 стр/мин и в ч/б формате – 18 стр/мин.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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