МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
Лазерное МФУ Kyocera сочетает печать, копирование и сканирование в одном производительном устройстве. Скорость чёрно-белой печати до 21 страницы в минуту помогает быстро справляться с повседневными документами, а автоподатчик и двусторонняя печать делают работу с многостраничными материалами удобнее. За один цикл МФУ позволяет получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко подстраивать размер изображения под задачу. Ресурс стартовых чёрно-белого и цветного картриджей составляет 1500, поэтому устройство подходит для регулярной офисной нагрузки. Лоток подачи рассчитан на 50, а максимальный объём оперативной памяти — 1024 МБ. При весе 26 кг МФУ сохраняет устойчивость на рабочем месте. Потребляемая мощность составляет 345 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Kyocera — практичное решение для печати и копирования на обычной бумаге, когда важны автоматизация, скорость и удобная обработка документов.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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