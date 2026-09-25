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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)

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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость копирования, стр/мин
27
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 750 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
36 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
27
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.57x0.585
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х57
Вес, кг.
31.5

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)

Лазерное МФУ Kyocera сочетает печать, копирование и сканирование в одном производительном устройстве. Скорость чёрно-белой печати до 21 страницы в минуту помогает быстро справляться с повседневными документами, а автоподатчик и двусторонняя печать делают работу с многостраничными материалами удобнее. За один цикл МФУ позволяет получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко подстраивать размер изображения под задачу. Ресурс стартовых чёрно-белого и цветного картриджей составляет 1500, поэтому устройство подходит для регулярной офисной нагрузки. Лоток подачи рассчитан на 50, а максимальный объём оперативной памяти — 1024 МБ. При весе 26 кг МФУ сохраняет устойчивость на рабочем месте. Потребляемая мощность составляет 345 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Kyocera — практичное решение для печати и копирования на обычной бумаге, когда важны автоматизация, скорость и удобная обработка документов.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Двусторонняя печать
Да
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Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
27
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.57x0.585
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Kyocera сочетает печать, копирование и сканирование в одном производительном устройстве. Скорость чёрно-белой печати до 21 страницы в минуту помогает быстро справляться с повседневными документами, а автоподатчик и двусторонняя печать делают работу с многостраничными материалами удобнее. За один цикл МФУ позволяет получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко подстраивать размер изображения под задачу. Ресурс стартовых чёрно-белого и цветного картриджей составляет 1500, поэтому устройство подходит для регулярной офисной нагрузки. Лоток подачи рассчитан на 50, а максимальный объём оперативной памяти — 1024 МБ. При весе 26 кг МФУ сохраняет устойчивость на рабочем месте. Потребляемая мощность составляет 345 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Kyocera — практичное решение для печати и копирования на обычной бумаге, когда важны автоматизация, скорость и удобная обработка документов.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0) - по цене 36750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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