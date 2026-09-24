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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
900
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
36
Скорость копирования, стр/мин
80
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722996
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Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
Монохромное МФУ Canon i-SENSYS MF461dw представляет собой мощное решение для современного офиса, где важна каждая секунда. Скорость печати достигает 36 страниц в минуту, что в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет моментально получать готовые документы. Компактный корпус устройства скрывает в себе серьезный ресурс, рассчитанный на стабильную работу при высоких нагрузках без потери качества отпечатков.
Особое внимание в этой модели уделено удобству оцифровки документов. Однопроходное двустороннее сканирование позволяет обрабатывать обе стороны листа за один цикл, что значительно ускоряет перевод бумажных архивов в электронный вид. Благодаря поддержке облачных сервисов и мобильной печати сотрудники могут сканировать файлы напрямую в сетевые папки или отправлять их на печать со своих смартфонов, не тратя время на лишние подключения к компьютеру.
Безопасность корпоративной информации обеспечивается встроенной функцией защиты системы при запуске и возможностью печати по PIN-коду. Это исключает риск утечки конфиденциальных данных и защищает устройство от внешних киберугроз. Продуманный интерфейс с цветным сенсорным экраном делает управление всеми процессами интуитивно понятным, превращая сложную офисную технику в простого и надежного помощника.
Монохромное МФУ Canon i-SENSYS MF461dw представляет собой мощное решение для современного офиса, где важна каждая секунда. Скорость печати достигает 36 страниц в минуту, что в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет моментально получать готовые документы. Компактный корпус устройства скрывает в себе серьезный ресурс, рассчитанный на стабильную работу при высоких нагрузках без потери качества отпечатков.
Особое внимание в этой модели уделено удобству оцифровки документов. Однопроходное двустороннее сканирование позволяет обрабатывать обе стороны листа за один цикл, что значительно ускоряет перевод бумажных архивов в электронный вид. Благодаря поддержке облачных сервисов и мобильной печати сотрудники могут сканировать файлы напрямую в сетевые папки или отправлять их на печать со своих смартфонов, не тратя время на лишние подключения к компьютеру.
Безопасность корпоративной информации обеспечивается встроенной функцией защиты системы при запуске и возможностью печати по PIN-коду. Это исключает риск утечки конфиденциальных данных и защищает устройство от внешних киберугроз. Продуманный интерфейс с цветным сенсорным экраном делает управление всеми процессами интуитивно понятным, превращая сложную офисную технику в простого и надежного помощника.
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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