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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
900
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
36
Скорость копирования, стр/мин
80
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722996
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
900
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Стартовый картридж на 3000 стр. в комплекте
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
36
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
80
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
3000
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
8
Потребляемая мощность при работе, Вт
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х53
Вес, кг.
20

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый

Монохромное МФУ Canon i-SENSYS MF461dw представляет собой мощное решение для современного офиса, где важна каждая секунда. Скорость печати достигает 36 страниц в минуту, что в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет моментально получать готовые документы. Компактный корпус устройства скрывает в себе серьезный ресурс, рассчитанный на стабильную работу при высоких нагрузках без потери качества отпечатков. Особое внимание в этой модели уделено удобству оцифровки документов. Однопроходное двустороннее сканирование позволяет обрабатывать обе стороны листа за один цикл, что значительно ускоряет перевод бумажных архивов в электронный вид. Благодаря поддержке облачных сервисов и мобильной печати сотрудники могут сканировать файлы напрямую в сетевые папки или отправлять их на печать со своих смартфонов, не тратя время на лишние подключения к компьютеру. Безопасность корпоративной информации обеспечивается встроенной функцией защиты системы при запуске и возможностью печати по PIN-коду. Это исключает риск утечки конфиденциальных данных и защищает устройство от внешних киберугроз. Продуманный интерфейс с цветным сенсорным экраном делает управление всеми процессами интуитивно понятным, превращая сложную офисную технику в простого и надежного помощника.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Принтер лазерный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
900
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Стартовый картридж на 3000 стр. в комплекте
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
36
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Скорость копирования, стр/мин
80
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
3000
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
8
Потребляемая мощность при работе, Вт
480
Страна производитель
Китай
Описание
Монохромное МФУ Canon i-SENSYS MF461dw представляет собой мощное решение для современного офиса, где важна каждая секунда. Скорость печати достигает 36 страниц в минуту, что в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет моментально получать готовые документы. Компактный корпус устройства скрывает в себе серьезный ресурс, рассчитанный на стабильную работу при высоких нагрузках без потери качества отпечатков. Особое внимание в этой модели уделено удобству оцифровки документов. Однопроходное двустороннее сканирование позволяет обрабатывать обе стороны листа за один цикл, что значительно ускоряет перевод бумажных архивов в электронный вид. Благодаря поддержке облачных сервисов и мобильной печати сотрудники могут сканировать файлы напрямую в сетевые папки или отправлять их на печать со своих смартфонов, не тратя время на лишние подключения к компьютеру. Безопасность корпоративной информации обеспечивается встроенной функцией защиты системы при запуске и возможностью печати по PIN-коду. Это исключает риск утечки конфиденциальных данных и защищает устройство от внешних киберугроз. Продуманный интерфейс с цветным сенсорным экраном делает управление всеми процессами интуитивно понятным, превращая сложную офисную технику в простого и надежного помощника.
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