МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый
МФУ лазерное HP — мощный помощник для современного офиса. Благодаря цветной печати и максимальному формату A4 устройство справится как с обычными документами, так и с яркими презентациями. Скорость копирования до 25 листов в минуту позволяет быстро решать ежедневные рабочие задачи, а ёмкая память до 512 Мб справится с большими объёмами заданий. Планшетный и протяжной сканер дают гибкость при работе с документами разного типа. Высокое разрешение чёрно-белой печати 600x600 dpi обеспечивает чёткость текста и графики. Вес 17,1 кг делает МФУ достаточно основательным — устойчиво стоит на своем месте и легко переносит частое использование. Возможность масштабирования копий до 400% и максимум 999 копий за цикл — настоящая находка для архивирования или подготовки раздаточных материалов. Устройство работает практически с любыми материалами: от обычной бумаги до конвертов, этикеток и даже карточек. В режиме ожидания прибор потребляет всего 7,6 Вт — экономит электроэнергию, а при печати выдаёт внушительные результаты при 416 Вт. Идеально подходит для офисов, где важны скорость, надежность и универсальность работы с документами.
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