МФУ лазерный Xerox WorkCentre B315V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
цветной
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
14
Описание товара МФУ лазерный Xerox WorkCentre B315V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
цветной
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B315V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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