МФУ Xerox WorkCentre 3025BI
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198111
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB 2.0
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция wi-fi direct
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
8.2
Описание товара МФУ Xerox WorkCentre 3025BI
Многофункциональное устройство WorkCentre 3025 разрабатывалось с учетом индивидуальных потребностей пользователей. Поэтому оно легко устанавливается, прост в повседневной работе и обладают высокой скоростью печати. WorkCentre 3025 повышает производительность офисной работы — в одном надежном устройстве вы получаете функции печати, копирования, сканирования и факса по разумной цене.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB 2.0
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция wi-fi direct
Страна производитель
Китай
Многофункциональное устройство WorkCentre 3025 разрабатывалось с учетом индивидуальных потребностей пользователей. Поэтому оно легко устанавливается, прост в повседневной работе и обладают высокой скоростью печати. WorkCentre 3025 повышает производительность офисной работы — в одном надежном устройстве вы получаете функции печати, копирования, сканирования и факса по разумной цене.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. подключил без проблем. инструкции на всех языках, диск с драйверами в комплекте - установились быстро. все работает чётко. печатаем и радуемся. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
чтобы запустить его если закончилась бумага, просто поднимите и опустите крышку
Достоинства:
Комментарий:
хороший копир. Драйвера установила с диска. Единственный косячок - не захотел "видеть" сканер по юсб-шнурку - только по сети.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, быстро работает,не тупит
Достоинства:
Комментарий:
Классный стильный но через 2-3 недели закончился картридж и распечатки стали еле видными. Хотя на нем много и не печатали. Возможно картридж в комплекте тестовый.
Достоинства:
Комментарий:
2 из 8 были с дефектом сканера
Достоинства:
Комментарий:
Стоило пустить его к вай-фаю (ввести пароль), и он появился в центре печати Эппл… Такой легкой настройки мир еще не видел А не… Была одна сложность: когда набираешь пароль на самом приборе, в пароле подряд две буквы или цифры, расположенные на одной кнопке, я не знала , как перейти к следующей… Погуглила: нужно нажать курсор вниз Все!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел быстро. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Не сразу разобрался с подачей бумаги из лотка. Большую пачку бумаги принтер не принимал, брал только один из 5 листов. После того,как сдвинул-раздвинул стенки, обозначающие формат,всё заработало. Устройством вполне доволен, заплаченной цене соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество рекомендую я доволен соответствует как фотографии на сайте продавцу
Достоинства:
Комментарий:
МФУ работает хорошо, но картридж оказался не исправен( вал картриджа не проворачивался)
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает отлично. Заказали для него совместимые картриджи (по 1,5 р за 2 шт) - все работает. Печатает по wi-fi, сообразительный, быстрый. Мы довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Компактный и удобный принтер, мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
После установки ПО с диска необходимо установить TWAIN драйвер (на диске нет)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, сам принтер рабочий, но диск с драйверами оказался раздроблен на три части. Вопрос так и не решили, так что пришлось драйвера скачивать.
Достоинства:
Комментарий:
нет лотка для подработки бумаги. не получается печатать с телефона. - сравниваю с ксерокс b205. Есть оба. b205 компактнее и функциональнее. а так...Печатает. легко посадил на вай фай. с расходниками и ремонтами проблем быть не должно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер!! рекомендую, упаковано хорошо, целый, а главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Добротный МФУ. К вайфаю подцепился без проблем. Недорогие расходники. Печатаем документы с телефона через приложение PrinterShare.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, за исключением ложки дегтя - соединение МФУ с домашней сетью по WiFi постоянно обрывается, хотя куча других приборов в этом же помещении с этой же сетью WiFi работают без проблем. Пришлось подключить МФУ к маршрутизатору с помощью Ethernet кабеля. После этой манипуляции беспроводная печать с планшетов и телефонов заработала. Но с бубном несколько часов поплясать пришлось... Зато теперь полный кайф!
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Перед включением рекомендую внутри все убрать, там защиты стоят.
Достоинства:
Комментарий:
На картридже с коробки с принтером напечатал до блокировки около 800 страниц. Снял блок и на том же картридже без потери качества напечатал ещё 150. И продолжаю печатать. Так что, рекомендую прошивку менять олнозначно.
МФУ Xerox WorkCentre 3025BI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ Xerox WorkCentre 3025BI
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. подключил без проблем. инструкции на всех языках, диск с драйверами в комплекте - установились быстро. все работает чётко. печатаем и радуемся. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
чтобы запустить его если закончилась бумага, просто поднимите и опустите крышку
Достоинства:
Комментарий:
хороший копир. Драйвера установила с диска. Единственный косячок - не захотел "видеть" сканер по юсб-шнурку - только по сети.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, быстро работает,не тупит
Достоинства:
Комментарий:
Классный стильный но через 2-3 недели закончился картридж и распечатки стали еле видными. Хотя на нем много и не печатали. Возможно картридж в комплекте тестовый.
Достоинства:
Комментарий:
2 из 8 были с дефектом сканера
Достоинства:
Комментарий:
Стоило пустить его к вай-фаю (ввести пароль), и он появился в центре печати Эппл… Такой легкой настройки мир еще не видел А не… Была одна сложность: когда набираешь пароль на самом приборе, в пароле подряд две буквы или цифры, расположенные на одной кнопке, я не знала , как перейти к следующей… Погуглила: нужно нажать курсор вниз Все!
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел быстро. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Не сразу разобрался с подачей бумаги из лотка. Большую пачку бумаги принтер не принимал, брал только один из 5 листов. После того,как сдвинул-раздвинул стенки, обозначающие формат,всё заработало. Устройством вполне доволен, заплаченной цене соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество рекомендую я доволен соответствует как фотографии на сайте продавцу
Достоинства:
Комментарий:
МФУ работает хорошо, но картридж оказался не исправен( вал картриджа не проворачивался)
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает отлично. Заказали для него совместимые картриджи (по 1,5 р за 2 шт) - все работает. Печатает по wi-fi, сообразительный, быстрый. Мы довольны покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Компактный и удобный принтер, мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
После установки ПО с диска необходимо установить TWAIN драйвер (на диске нет)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, сам принтер рабочий, но диск с драйверами оказался раздроблен на три части. Вопрос так и не решили, так что пришлось драйвера скачивать.
Достоинства:
Комментарий:
нет лотка для подработки бумаги. не получается печатать с телефона. - сравниваю с ксерокс b205. Есть оба. b205 компактнее и функциональнее. а так...Печатает. легко посадил на вай фай. с расходниками и ремонтами проблем быть не должно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер!! рекомендую, упаковано хорошо, целый, а главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Добротный МФУ. К вайфаю подцепился без проблем. Недорогие расходники. Печатаем документы с телефона через приложение PrinterShare.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, за исключением ложки дегтя - соединение МФУ с домашней сетью по WiFi постоянно обрывается, хотя куча других приборов в этом же помещении с этой же сетью WiFi работают без проблем. Пришлось подключить МФУ к маршрутизатору с помощью Ethernet кабеля. После этой манипуляции беспроводная печать с планшетов и телефонов заработала. Но с бубном несколько часов поплясать пришлось... Зато теперь полный кайф!
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Перед включением рекомендую внутри все убрать, там защиты стоят.
Достоинства:
Комментарий:
На картридже с коробки с принтером напечатал до блокировки около 800 страниц. Снял блок и на том же картридже без потери качества напечатал ещё 150. И продолжаю печатать. Так что, рекомендую прошивку менять олнозначно.