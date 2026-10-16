МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб.
В наличии
Код товара: 628736
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15 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, WiFi
Тип картриджа
Pantum PC-211
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x244x305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
31
Описание товара МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, WiFi
Тип картриджа
Pantum PC-211
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость цветной печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
417x244x305
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 22ppm, 128Mb, WiFi, Lan, USB) (M6506NW)