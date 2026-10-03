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МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый

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МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 1
МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 2
МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
  • МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 1
  • МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 2
  • МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645405
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.8х0.76
Вес, кг.
92

Описание товара МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый

RICOH M C2000 - самое дешёвое полноцветное МФУ A3 с реверсивным автоподатчиком документов, одним лотком и дуплексом. Скорость непрерывного копирования или печати до 20 страниц в минуту в любом режиме.



Теги товара: цветные, с wifi, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
Описание
RICOH M C2000 - самое дешёвое полноцветное МФУ A3 с реверсивным автоподатчиком документов, одним лотком и дуплексом. Скорость непрерывного копирования или печати до 20 страниц в минуту в любом режиме.


Теги товара: цветные, с wifi, сетевые
Самовывоз
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Отзывы


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