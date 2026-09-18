МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A) серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
482 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
105
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A) серый
Возможность печати большого количества страниц на бумаге различных размеров до A3 (максимальная емкость входного лотка составляет 4600 листов). Предварительный просмотр и редактирование заданий сканирования, централизованное управление политикой печати, защита важной деловой информации. Идеальный выбор для крупных рабочих групп, которым требуется высокопроизводительное, надежное устройство МФУ, которое печатает на различных размерах бумаги вплоть до A3, а также помогает ускорить работу благодаря широким возможностям сканирования, удобному цветному сенсорному экрану и эффективным возможностям управления.
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Возможность печати большого количества страниц на бумаге различных размеров до A3 (максимальная емкость входного лотка составляет 4600 листов). Предварительный просмотр и редактирование заданий сканирования, централизованное управление политикой печати, защита важной деловой информации. Идеальный выбор для крупных рабочих групп, которым требуется высокопроизводительное, надежное устройство МФУ, которое печатает на различных размерах бумаги вплоть до A3, а также помогает ускорить работу благодаря широким возможностям сканирования, удобному цветному сенсорному экрану и эффективным возможностям управления.
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