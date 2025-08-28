МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588316
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
14.53
Описание товара МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f оптимизировано для использования в офисных условиях. В устройстве реализованы функции сканера, копировального аппарата, принтера и факса. Лазерная технология печати позволяет формировать на бумаге и других видах носителей детализированные отпечатки без смазывания. Для синхронизации данных с оборудованием в МФУ предлагаются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и порт USB. Цветной сенсорный дисплей позволяет легко управлять доступными параметрами прикосновениями. Изначально в комплекте поставляются оригинальный лазерный картридж и кабель питания.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 740 руб.12935 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7...
-
В наличииЦена 53 940 руб.13485 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000fx (110C1B3NL0)
-
В наличииЦена 56 290 руб.14073 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 65 850 руб.16463 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)
-
В наличииЦена 66 140 руб.16535 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный
-
В наличииЦена 67 410 руб.16853 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500x (110C133NL0/110C133DZ0) A4 б...
-
В наличииЦена 95 340 руб.23835 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Pro M443nda (8AF72A) белый/черный
-
В наличииЦена 115 140 руб.28785 руб. в СплитМФУ Kyocera M2040dn
-
В наличииЦена 336 360 руб.84090 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Развернуть
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise MFP M430f оптимизировано для использования в офисных условиях. В устройстве реализованы функции сканера, копировального аппарата, принтера и факса. Лазерная технология печати позволяет формировать на бумаге и других видах носителей детализированные отпечатки без смазывания. Для синхронизации данных с оборудованием в МФУ предлагаются сетевой коннектор Ethernet (RJ-45) и порт USB. Цветной сенсорный дисплей позволяет легко управлять доступными параметрами прикосновениями. Изначально в комплекте поставляются оригинальный лазерный картридж и кабель питания.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Достоинства:
Комментарий:
рекомендуем, качество печати отличное, прост в использовании
Достоинства:
Комментарий:
МФУ отличного качества, соответвует заявленным характеристикам, рекомендуем к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Для работы с неоригинальными не чипованными картриджами, по окончании стартового, припаиваю чип сразу в принтер и всё
МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 1200dpi, 38ppm (40 HP high speed), 2Gb, 2trays 100+250,ADF50, USB/GigEth, Duplex, Duty cycle - 100 000
Достоинства:
Комментарий:
рекомендуем, качество печати отличное, прост в использовании
Достоинства:
Комментарий:
МФУ отличного качества, соответвует заявленным характеристикам, рекомендуем к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Для работы с неоригинальными не чипованными картриджами, по окончании стартового, припаиваю чип сразу в принтер и всё