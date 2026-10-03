МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi белый
Повысьте производительность процессов печати и сканирования с помощью цветных принтеров с возможностями подключения Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи. Доступ к файлам из облака Оцените встроенную поддержку облачных платформ - Google Диска, DropBox и OneDrive - и используйте возможности печати и сканирования напрямую в облако. Печать со смартфона Подключение мобильных устройств через приложение Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) и Mopria (Android) позволяет выполнять печать с телефона, где бы вы ни находились. Автоматизация повседневных задач Настраивайте рабочие процессы с библиотекой приложений, которая позволяет одним касанием выполнять такие задачи, как печать сохраненных форм, сканирование для отправки по электронной почте и копирование документов. Защитите конфиденциальные документы Используйте надежные функции безопасности, такие как защита PIN-кодом для ограничения автоматического выпуска заданий, а также проверка системы при запуске для защиты устройства от взлома и вирусов. Повышайте эффективность Оцените быструю печать, высокоскоростное двустороннее сканирование за один проход и большой сенсорный экран для эффективного выполнения заданий печати и сканирования.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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