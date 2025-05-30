МФУ лазерное Pantum M6500W черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum M6500W черный
МФУ лазерное Pantum M6500W совмещает в себе функционал принтера, сканера и копира. Лазерный принтер в составе МФУ печатает на листах формата A4 с максимальным разрешением черно-белой печати 1200x1200 dpi. Скорость ч/б печати достигает 22 страниц в минуту. Устройство совместимо с компьютерами, работающими на ОС Windows, Linux, MacOS. Первый листок отсканированной копии выйдет из Pantum M6500W через 7.8 сек. после завершения сканирования. Лоток для подачи бумаги в МФУ вмещает 150 листов, а лоток на выходе способен разместить 100 отпечатанных, покинувших устройство листов A4. Приобретая это МФУ, вы получаете надежного помощника в офисной работе или для работы на дому.
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Теги товара: черно-белые, с wifi
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Достоинства:
Комментарий:
оптимальное решение для малого бизнеса
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично, через WiFi с телефона печатать очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Наш незаменимый помощник! удобный в использовании! Установить и пользоваться легко, для школьников просто необходим! Качество печати хорошее, копирует быстро, особое счастье печатать в один клик с телефона! спасибо и всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
Если печатаете через шнурок то 5/5, но при печати по WiFi нужно по...я при настройке. Помню, что пришлось понизить протокол защиты роутера для работы устройства, да и дрова на win/mac нужно устанавливать вручную, HP и иные принтеры автоматом залетали.
Достоинства:
Комментарий:
Брал сыну (12 лет) разобрался сразу. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. все работает.у меня листы не заминает. хорошо печатает с телефона по wi fi. единственно ибп орет, пришлось подключить отдельно
Достоинства:
Комментарий:
пока работает все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший МФУ шник, главное доступные картриджи и удобное моб приложение это
Достоинства:
Комментарий:
МФУ со своей задачей справляется, подключился к ноутбуку через провод без проблем, к вайфаю также без проблем, теперь печатать можно через приложение прямо с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, всё понятно, установили приложение, подключили Wi-Fi Flow и всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, листы закручивает
Достоинства:
Комментарий:
Пока разобралась с картриджем , немного помучалась. Проверила сначала копир легко и просто , затем распечатку по вайфай с телефона - супер . Довольна очень покупкой
Достоинства:
Комментарий:
принтер работает. Подключить нужно сначало через шнур к компьютеру, скачать драйвера,настроить,а потом он уже работает через wife. мы так сделали сначала один компьютер,потом второй. И поставили его стационарно в зал, чтобы каждый мог со своей комнаты выйти и забрать распечатки. С телефона всё проще и быстрее,скачала программу для принтера и всё распечатала очень быстро. печать чёткая. даже фотки чёрно-белые отличного качества. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, упаковка целая. Принтер установил и настроил по Wi-Fi (компьютер и также через телефон) все работает. Пока покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает.дрова с диска установили.быстро прицепился к вай-фай.со всех телефонов прекрасно сканирует и печатает.отличное приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
МФУ Оправдал ожидания полностью. Приехал целый и с пломбами
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подключил Wi-Fi настроился быстро все печатает. С мобильного телефона тоже печатает.
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, подключение элементарное. драйвера скачал с оф сайта. через точку доступа вай фай печатает
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, маленький, быстрый. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на следующий день после заказа , всё работает как надо , разобрался быстро . Можно распечатывать с телефона сразу после включения , панель управления удобная в двух положениях .
Достоинства:
Комментарий:
пока неплохо работает Посмотрим как дальше
Достоинства:
Комментарий:
Супер МФУ , дрова с сайта и все работает от слова совсем, без танцев с бубном. По wi-fi и со смартфона через приложение всё тоже отлично!!! Большое спасибо продавцу!!! Качество печати Супер!!! Сканер просто огонь . Кто сомневается брать или не брать, берите не пожелеите!!!
Достоинства:
Комментарий:
Визуально стильная и практичная модель МФУ ! Проверили на ПВЗ на включение - все ! Качество печати отлично, функциональные и удобные функции Уверенны будет надежным помощником на работе! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
принтер очень хороший. печатает классно. это для дома купил. на работе есть такое уже как 4 года как работает. советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник дома жене бухгалтеру и студенту.
Достоинства:
Комментарий:
купили принтер лазерный Pantum, очень довольны, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все пришло,с третьего раза правда ,но пришел рабочий .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер, подсоединила сразу и через шнур и через WI-FI. Не знаток в технике, но справилась без проблем. Отличная скорость печати и качество! Благодарю продавца за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
всё ровно, целый перед включением ознакомился с инструкцией вытащил картридж удалил пленки установил
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6500W черный
Достоинства:
Комментарий:
оптимальное решение для малого бизнеса
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично, через WiFi с телефона печатать очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Наш незаменимый помощник! удобный в использовании! Установить и пользоваться легко, для школьников просто необходим! Качество печати хорошее, копирует быстро, особое счастье печатать в один клик с телефона! спасибо и всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
Если печатаете через шнурок то 5/5, но при печати по WiFi нужно по...я при настройке. Помню, что пришлось понизить протокол защиты роутера для работы устройства, да и дрова на win/mac нужно устанавливать вручную, HP и иные принтеры автоматом залетали.
Достоинства:
Комментарий:
Брал сыну (12 лет) разобрался сразу. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. все работает.у меня листы не заминает. хорошо печатает с телефона по wi fi. единственно ибп орет, пришлось подключить отдельно
Достоинства:
Комментарий:
пока работает все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший МФУ шник, главное доступные картриджи и удобное моб приложение это
Достоинства:
Комментарий:
МФУ со своей задачей справляется, подключился к ноутбуку через провод без проблем, к вайфаю также без проблем, теперь печатать можно через приложение прямо с телефона
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, всё понятно, установили приложение, подключили Wi-Fi Flow и всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, листы закручивает
Достоинства:
Комментарий:
Пока разобралась с картриджем , немного помучалась. Проверила сначала копир легко и просто , затем распечатку по вайфай с телефона - супер . Довольна очень покупкой
Достоинства:
Комментарий:
принтер работает. Подключить нужно сначало через шнур к компьютеру, скачать драйвера,настроить,а потом он уже работает через wife. мы так сделали сначала один компьютер,потом второй. И поставили его стационарно в зал, чтобы каждый мог со своей комнаты выйти и забрать распечатки. С телефона всё проще и быстрее,скачала программу для принтера и всё распечатала очень быстро. печать чёткая. даже фотки чёрно-белые отличного качества. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, упаковка целая. Принтер установил и настроил по Wi-Fi (компьютер и также через телефон) все работает. Пока покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает.дрова с диска установили.быстро прицепился к вай-фай.со всех телефонов прекрасно сканирует и печатает.отличное приобретение.
Достоинства:
Комментарий:
МФУ Оправдал ожидания полностью. Приехал целый и с пломбами
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично подключил Wi-Fi настроился быстро все печатает. С мобильного телефона тоже печатает.
Достоинства:
Комментарий:
пока все нормально, подключение элементарное. драйвера скачал с оф сайта. через точку доступа вай фай печатает
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший, маленький, быстрый. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пришел на следующий день после заказа , всё работает как надо , разобрался быстро . Можно распечатывать с телефона сразу после включения , панель управления удобная в двух положениях .
Достоинства:
Комментарий:
пока неплохо работает Посмотрим как дальше
Достоинства:
Комментарий:
Супер МФУ , дрова с сайта и все работает от слова совсем, без танцев с бубном. По wi-fi и со смартфона через приложение всё тоже отлично!!! Большое спасибо продавцу!!! Качество печати Супер!!! Сканер просто огонь . Кто сомневается брать или не брать, берите не пожелеите!!!
Достоинства:
Комментарий:
Визуально стильная и практичная модель МФУ ! Проверили на ПВЗ на включение - все ! Качество печати отлично, функциональные и удобные функции Уверенны будет надежным помощником на работе! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
принтер очень хороший. печатает классно. это для дома купил. на работе есть такое уже как 4 года как работает. советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник дома жене бухгалтеру и студенту.
Достоинства:
Комментарий:
купили принтер лазерный Pantum, очень довольны, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
спасибо все пришло,с третьего раза правда ,но пришел рабочий .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер, подсоединила сразу и через шнур и через WI-FI. Не знаток в технике, но справилась без проблем. Отличная скорость печати и качество! Благодарю продавца за качественный товар!
Достоинства:
Комментарий:
всё ровно, целый перед включением ознакомился с инструкцией вытащил картридж удалил пленки установил