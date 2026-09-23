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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий

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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 1
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 2
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 3
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 4
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 5
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 6
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 1
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 2
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 3
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 4
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 5
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 6
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 910 руб. 
Начислим 415 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий
25 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х38
Вес, кг.
10

Описание товара МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: с wifi

Отзывы о товаре МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: с wifi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - стоимость товара 25910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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