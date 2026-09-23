МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 910 руб.
В наличии
Код товара: 585395
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х38
Вес, кг.
10
Описание товара МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
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Теги товара: с wifi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белый
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
38
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Габариты ШхГхВ, мм
411x339х366
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: с wifi
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: с wifi
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый/синий - стоимость товара 25910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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